Pide Báez mesura entre panistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El líder estatal del PAN, Gustavo Báez Leos, rechazó la existencia de divisiones al interior por la candidatura por la alcaldía de Aguascalientes entre los seguidores de Teresa Jiménez y Julio César Medina.

Lo anterior después que ya hubo bajas en las administraciones estatal y municipal entre militantes que al parecer apoyaban al aspirante no afín a la gestión.

“Hemos pedido prudencia. Hay quien vive la pasión más fuerte que las planillas. No hay fractura, hay una competencia”, consideró el dirigente.

Apenas esta semana, Alma Hilda Medina que apoya la reelección de la alcaldesa Teresa Jiménez dejó su cargo en gobierno como titular del servicio de empleo. Mientras que Enrique Barba renunció como titular de Limpia municipal tras su respaldo a Julio Medina, aparentemente la carta del gobernador Martín Orozco.

“Lo de Alma Hilda no fue una venganza política. Yo platiqué de manera informal con Enrique Morán (secretario de Gobierno) y ya había visto pues ella quiere sumarse de tiempo completo a la campaña de Tere. Con Enrique (Barba) no he hablado, pero el llamado que hacemos es a la mesura.”, reiteró Báez.

– ¿No hay presiones entre los dos palacios para apoyar a otros candidatos?

– No, no hay presiones. Que no se desborde y por abajo la gente se caliente de más. Pero no hay presión.

El PAN Aguascalientes definirá la candidatura a la alcaldía por voto de los militantes el próximo 10 de marzo.