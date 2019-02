Pésima organización de la elección de la reina de la feria. Evento desolado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sin duda tendrá que trabajar a marchas forzadas la nueva dirigencia del Patronato de la Feria de San Marcos.

Al menos en su debut en la elección de la reina de la feria de San Marcos edición 2019 el evento donde se presentó Pedro Fernández el Foro de las Estrellas estuvo totalmente deslucido con una presencia a poco más de 4 mil personas cuando se esperaban más de 12 mil.

A comparación de los dos últimos años, donde Maná y Timbiriche abarrotaron la Isla San Marcos con más de 17 y 19 mil personas respectivamente ahora con el actor y cantante las cosas fueron muy diferentes.

No llamó la atención, la operación y organización a cargo del nuevo titular, Jorge López Martín no sirvieron y la respuesta fue pobre de parte de la ciudadanía que no acudió como se esperaba en gran medida.

Sí así van a estar los eventos de la fiesta más importante del estado y del país, es mejor que se vaya allegando de un asesor o varios y sí no mejor que se dedique a otra cosa.

La feria significa mucho, es un orgullo para los aguascalentenses, pero sí quién se encarga de organizarla no le sabe, mejor que se haga un lado y dejar la enorme e importante responsabilidad a quién de plano si le sepa.

Sí el exdiputado federal busca culpables, puede empezar por él mismo.

Hay mucho tiempo para tomar decisiones y enmendar la plana.