Pese a renuncia de secretario de Hacienda permanecen inversiones en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No hay riesgo de inversiones para Aguascalientes tras renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró el Secretario de Desarrollo Económico (SEDEC) Ricardo Martínez Castañeda.

Indicó que si bien estos movimientos provocan de manera momentánea nerviosismo en los mercados internacionales, en la medida en que se nombre al nuevo titular se retorna a la estabilidad.

Adelantó que por lo pronto, producto de la confianza a la economía local se están trabajando 18 proyectos de inversión para Aguascalientes de distintas ramas, tales como la automotriz, farmacéutica y aeroespacial, mismas que se vienen trabajando desde hace un año y que no cambiarían su decisión de instalarse en la entidad por este ajuste que se va a dar en el gabinete federal.

-¿Entonces la renuncia de Carlos Urzúa no afectará en que vengan más inversiones?

-Fíjate que ahorita va a estar de encargado de despacho una de las personas con más experiencia, es un subsecretario de despacho del cual no recuerdo su nombre de momento, siendo una de las personas más técnicas que tiene el gobierno federal y en este sentido estamos tranquilos en lo que se nombra a un titular, por lo que no hay riesgo de inversiones, concluyó.