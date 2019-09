Pese a recortes por 800 mdp, no habrá nuevos impuestos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Pese a recortes en aportaciones y participaciones federales previstos en el paquete económico 2020 de la federación para Aguascalientes, el gobernador panista de Aguascalientes Martin Orozco Sandoval, descartó la implementación de nuevos impuestos o endeudamiento a nivel local para compensar dicho recurso.

-¿Gobernador, ayer en el tema de presupuesto manifestaba que no viene como lo esperan?

-No viene, en realidad nos basamos en dos puntos específicos que son aportaciones y participaciones que hacen el grueso del recurso federal y ahí en términos reales hay una disminución que dependerá de la inflación que pudiera ser de entre el 4 y 5%, y esto equivale a 800 millones de pesos solo en dos partidas.

Adelantó que a esto se le suman la disminución que se contempla en temas de economía, campo, cultura, así como en infraestructura donde se volvió a castigar a los estados.

-¿Tiene pensado algún plan B en caso de que no se logren gestionar más recursos?

-Si bueno, en temas financieros siempre tengo un plan B y hasta C, nomás esperemos a ver los números reales que puedan modificarse en la Cámara de Diputados, donde ojalá y el presidente entienda que para eso está la cámara, para reasignar el presupuesto y que ojalá que no haya la aplanadora de diputados para aprobarle el presupuesto como lo mandó.