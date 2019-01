Pese a las alzas en impuestos la gente quiere ponerse a mano en JM

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- A pesar de los altos precios que se puedan percibir cada cierto tiempo en los recibos de agua, luz o incluso de Predial, la ciudadanía asegura que está dentro de sus planes del 2019 pagar por sus derechos y servicios.

En un sondeo realizado por El Clarinete a 10 personas del municipio de Jesús María, se destacaron las opiniones negativas que aseguran, los precios de los servicios son muy caros, sin embargo, aseguran que se tienen que cubrir para que no sufran de carencias de los mismos en sus hogares:

“A mí lo de la luz sí se me hizo un poquito alto, porque sí me subió mucho, me llegaba de cientos y feria y ahora me llega como de doscientos y feria. Los servicios del agua y de luz sí se me hacen bien, pero también el agua ya está subiendo” – San Juana Galván, ama de casa.

“Sí quiero pagar todo pues para tener el beneficio, tener agua, luz, aunque en el agua sí está muy alto” – María Guadalupe, ama de casa.

Si bien se pagan los servicios y recibos correspondientes, la población opina que los costos que se deben solventar son injustos y hasta elevados en comparación de la calidad que se percibe a cambio.

“Los precios del predial y del agua están muy caros, más de doscientos pesos no hay servicio de agua en todo el día. El presidente dijo que iba a aumentar la tarifa para dar un buen servicio y pues no, no hay buen servicio, que porque paga mucho de luz pero no es nuestro criterio creo yo. Yo digo que no es justo pero ni modo (..) No se me hace justo que mientras uno sí paga el recibo cada mes, también hay gente muy vividora” –Irina Martínez López, ama de casa.

“Los servicios del agua andan mal porque si pagábamos el mínimo que eran doscientos ochenta y algo, estamos pagando cuatrocientos sesenta, cuatro veinte. De luz nos sale un poquito menos que del agua pero nos salen como trecientos de luz y nada más estamos mi esposo y yo en la casa. Para mí no son justos los precios porque si vamos a decir que nos rebajen por ser de la tercera edad, nomás ven la casa de uno y ya no le rebajan nada (…) Pagaremos pues como lleguen los recibos” – Alicia Romero, jubilada y ama de casa.

Por último, hubo quienes dijeron desconocer la situación actual en cuanto a los costos de los recibos, pero por medio de sus familiares también se han percatado de las quejas sobre el costo de los servicios.

“La luz estaba saliendo mucho muy alta, el recibo pasado me estaba saliendo cerca de ochocientos pesos y este pasado nos salió de doscientos y tanto. Del agua, yo vivo en una de las partes más bajas de Jesús María y poco me falla, pero aquí en la parte alta todos están padeciendo de eso, de que no hay agua. Ya mi hija paga todo pero si oigo de que están muy caros los recibos” – Silvano Jiménez, jubilado.

“No sé pero yo creo que van a aumentar más. Del agua sí no tengo idea porque mi hermano es el que la paga, pero del predial el sí me estaba informando de eso porque sí era muy caro. De todos modos en los siguientes años va a aumentar y pues de cómo nos va a salir, más que si lo fuéramos a comprar. Hasta eso le hicieron un buen descuento y le dio mucho gusto, tanto dinero que era” – Juan González Santoyo, empleado en Conalep.