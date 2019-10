Pese a ejecuciones en Aguascalientes, Martínez dice que la situación no se ha salido de las manos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Tras ser ratificado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo reconoció que se deberá de reforzar el trabajo luego que la semana en curso han sido acribilladas personas en diversas calles de la ciudad.

“Eso nos alerta, es algo que no ha sido muy usual en Aguascalientes. Lo estaremos trabajando, ya tengo coordinación con algunas personas de la Fiscalía que en el tema preventivo, como lo que me corresponde, reforzaremos más esa situación de vigilancia y en la medida detectar a personas que en su caso anden armadas”, ofreció.

Martínez Romo dijo que se ha venido trabajando los sucesos desde el lugar de los hechos, además de ya es competencia de la Fiscalía, pero que la dependencia a su cargo se mantendrá en comunicación.

– ¿No se les ha salido de las manos?

– No, es algo muy puntual con relación a este tipo de intervenciones que han tenido algunas personas en privación de la vida. No quiero decir que la perdida de una vida no sea importante, cualquier vida es importante; pero han sido vínculos que se han manejado y que la Fiscalía en su momento los pueda definir.

En el transcurso de la semana, al menos tres personas fueron ultimadas con arma de fuego en diferentes colonias de la ciudad, incluyendo la zona centro.

Antonio Martínez asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad del Municipio capital en septiembre de 2017 y este viernes fue ratificado en el cargo, en el inicio del segundo periodo de la alcaldesa panista Teresa Jiménez.