Pese a críticas, operativos en taxis y plataformas continuarán en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los operativos en taxis y plataformas digitales cómo Uber, Didi In Drive y otras no solo seguirán sino que se van a intensificar pese a críticas que se han hecho, advirtió el Director de Transporte Público, Alberto López Regalado.

Luego de los hechos en que una unidad de plataforma ‘pirata’ arrollara a uno de sus verificadores y tras la detección de un chofer de taxi este día con aliento alcohólico, el servidor público indicó que se están haciendo operativos para hacer valer la ley y que todos los prestadores del servicio estén dentro de regla, así como por seguridad propia de los pasajeros de estos sistemas de transporte.

-¿No son excesivos estos operativos entonces?

-No, la verdad es que te soy sincero, excesivo o arbitrario sería que no hiciéramos nada, anteriormente no se hacían operativos, entonces ahora que los hacemos les molesta y ya vieron las consecuencias desafortunadamente con un compañero.

Indicó que es pan de todos los días encontrase con alguna irregularidad dentro del sistema de taxis y plataformas, mismas que van desde no contar con registro, falta de tarjetón, seguro, neumáticos lisos y hasta choferes con aliento alcohólicos como ocurrió este día con uno de ellos.

Habló de más de 150 unidades de plataforma inhabilitados por distintas faltas, mientras en taxis tradicionales suman más de 160 sancionados.