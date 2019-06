Pese a amparo, camiones de Atusa sacados de circulación no volverán al servicio

Redacción

Aguascalientes. Ags.-El amparo que otorgara la Sala Administrativa a concesionarios de la Alianza de Transporte Urbano y Suburbano de Aguascalientes (Atusa) solo avala el hecho de que podrán sacar los camiones inmovilizados por prestar el servicio sin permisos del corralón, pero de ninguna manera los faculta para que puedan regresar a prestar el servicio.

El Coordinador de Movilidad Gustavo Gutiérrez de la Torre, explicó que el recurso que les otorgaran los jueces tiene que ver con el procedimiento para valorar la sanción que se les aplicó de alrededor de 44 mil pesos, y que en lo que se determina si estuvo bien aplicada o no la sanción, estos puedan sacar las unidades del corralón, pero no podrán circular.

Al momento han sido 25 las unidades sacadas de circulación, que al no contar ya con permisos quedan en automático inhabilitados.

Advirtió que en caso de regresar a dar el servicio bajo el pretexto de este amparo, se les volverán a aplicar las sanciones que sean necesarias para que se retiren del servicio del transporte público por no contar con sus permisos.

Las unidades retiradas de circulación son por exceder la antigüedad que marca la Ley de Movilidad, donde la postura de la autoridad sigue firme de dar cumplimiento a la misma hasta sus últimas consecuencias.