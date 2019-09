Perversión darle dinero a jóvenes ninis: Gallo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jaime Gallo Camacho, secretario de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Aguascalientes, mostró sus dudas en torno al proyecto de gobierno federal para destinar apoyos financieros a jóvenes sin acceso a escuela o empleo denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Darle dinero a una persona que no ha definido en qué lo va a emplear o no está convencida de ocupar su tiempo en una actividad productiva o en desarrollo personal, termina siendo una perversión”, aseveró.

El funcionario recalcó que la política implementada por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador muestra más aspectos negativos que positivos, ejemplificando que será dinero no aprovechado a futuro.

“Mucho de ese dinero va a terminar en traficantes de drogas o en comprando un nuevo teléfono celular que les va a llenar el gusto al joven por unos días, pero que a final de cuentas no va a resolver el problema de fondo en tener una mejor calidad de vida”, insistió.

Con todo, Gallo Camacho consideró que evaluar los resultados de la medida se podrá determinar a futuro, aunque recalcó que en otros países ese tipo de subsidios no ha resuelto el problema de fondo.

“Es pronto para evaluar esta política y se tiene que dejar al menos un ciclo escolar para hacer un análisis en base a una generación”.

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece becas superiores a los tres mil pesos.