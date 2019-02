“Perversidad de Judith, impulsada por Aldo” : Cuauhtémoc Cardona

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “Es una perversidad en lo que ha caído Judith Baca”, manifestó el diputado por Morena Cuauhtémoc Cardona Campos, quien señaló que se ha dejado manejar por ex dirigentes locales.

Lo anterior, después que Baca acusó en redes sociales al delegado en funciones de presidente, Cuitláhuac Cardona – hermano del legislador- por supuestamente haber abusado de ella hace 14 años.

El diputado morenista dijo que más allá del vínculo familiar que tiene con el dirigente del partido, “no se vale que quieran enlodarlo de esa manera”.

– ¿Es riesgoso para Morena estos conflictos ahora en época de elecciones?

– A Morena es al que le hacen daño. No es idea de Judith, hay gente detrás.

– ¿Quién?

– Pues Aldo (Ruiz) y Eulogio (Monreal)

Ruiz venía fungiendo como dirigente estatal hasta diciembre cuando fue designado superdelegado federal por Aguascalientes. Recientemente Cuitláhuac Cardona anunció una auditoría a la gestión de Ruiz, argumentando falta de claridad en las finanzas internas.

Por lo pronto, Cuauhtémoc no descartó que Cuitláhuac pudiera tomar acciones legales. “Esto no se puede pasar por alto. Es algo muy grave y delicado”.