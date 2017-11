Personal administrativo es el culpable de la opacidad del Congreso del Estado

Redacción

Aguascalientes, Ags., 20 de noviembre.- Reconoce la diputada priísta, Elsa Amabel Landín olivares, la poca transparencia que impera en el Congreso del Estado, misma que dijo, no es atribuible a los legisladores, sino al personal administrativo del Poder Legislativo en la entidad.

“Estamos perdiendo en mucho en la legislatura por estas actuaciones, yo no creo sean dolosas, yo quiero pensar que es falta de oficio, que es falta de capacidad, quienes definimos la obligatoriedad de la transparencia y de la información somos nosotros los diputados, somos los primeros, no hay un solo argumento para no cumplirlo y si no se cumple debemos ser sancionados”.

La priísta aseguró que si bien los legisladores deben ser un ejemplo en cuento al cumplimiento de la nueva normatividad en materia de transparencia, no han sido sancionados los casos de opacidad dentro del Congreso.

“Ahí sería el Comité de Administración, pero hay un área administrativa de la cual hay una dirección de transparencia y personal contratado únicamente para ello, si los diputados no hemos cumplido en tiempo y forma con la obligación de informar, bueno pues eso debe estar reflejado en esa página de transparencia”.