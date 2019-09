Persisten irregularidades en anexos de Aguascalientes: CEDH

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha detectado carencias y anomalías en la operación de algunos centros de rehabilitación de adicciones, mejor conocidos como “anexos”.

El titular de la comisión, Asunción Gutiérrez Padilla, informó que solamente siete anexos de una lista de más de 60, se encuentran certificados, lo que refleja un alto número de establecimientos que se encuentran operando de forma clandestina.

Entre las principales irregularidades se encuentra el hacinamiento, en donde una gran cantidad de internos pernoctan en pocas habitaciones.

“En los anexos, seguimos detectando en muchos hacinamientos, en muchos condiciones o infraestructura no adecuada, en muchos medidas que no rehabilitan. Hay aproximadamente unos siete que incluso están certificados, pero son más de 60, muchos no los conocemos porque son irregulares”, subrayó.

Incluso, se han detectado personas que se están ahí en contra de su voluntad, por lo que la CEDH ha intervenido para que sean egresados de los anexos, ya que su internamiento va en contra de sus derechos humanos.

Respecto a los menores de edad que se encuentran internado en estos sitios, menciona que no pueden intervenir dado que los padres son quienes deciden, ya que ellos tienen la patria potestad.