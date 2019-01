“Persiste ausencia de comisión de asuntos migratorios en Cabildo de Aguascalientes”: Cardona

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se sigue careciendo de una comisión enfocada a la atención de migrantes de otros países en la alcaldía de Aguascalientes, lamentó Xicoténcatl Cardona Campos, coordinador de la Casa del Migrante de Aguascalientes.

Al respecto, ejemplificó en la presentación de agresiones por parte de guardias locales de la empresa Ferromex quienes llegan a agredir físicamente a las personas que hacen uso de los vagones del ferrocarril para transportarse en su trayecto.

“No hay una comisión de asuntos migratorios en el Cabildo de Aguascalientes como si hay en el Congreso y debería de haber una para tratar estos temas, pues el contacto más directo con el ciudadano es el municipio”, expuso.

Cardona Campos citó que la propuesta no es nueva pues incluso desde inicios del año pasado se le hizo de manera formal la petición al Cabildo de Aguascalientes para abrir esta comisión.

“Acudimos a dos sesiones de Cabildo y se habló de un comité, creo que luego lo canalizaron a Turismo. No se en qué quedó, pero no llegó hasta donde debería, porque es diferente que hable el Cabildo con la empresa a que lo haga una asociación”, insistió.

El coordinador de la Casa Migrante especificó que las agresiones a centroamericanos van desde lanzarles piedras mientras viajan en el ferrocarril hasta ser perseguidos.