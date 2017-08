Periodistas no confían en “protección“ de las autoridades hacia su trabajo

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Salvador De León Vázquez , presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, lamentó que los periodistas no tengan confianza en las autoridades gubernamentales, respecto a la protección hacia los periodistas mexicanos o sobre la resolución de quienes hayan sido asesinados por su trabajo de reportero.

“Las medidas cautelares que se toman son terribles. Conocí a un periodista en Oaxaca con su botón de pánico tras haber sido golpeado por policías municipales y que tenía días descompuesto”, precisó, dejando claro que las autoridades deberán reflexionar sobre esto para ofrecer mejores medidas en pos del gremio periodístico.

Informó que las estadísticas no favorecen a la realidad nacional, porque marcan un asesinato de periodistas al mes. “Esto nos está llevando a una realidad en la que no habrá libertad de expresión. Sin eso, hay peligro para la democracia”, reiterando que los protocolos, actualmente establecidos, simplemente no han dado la respuesta que se requería.

Además, subrayó que lo más preocupante es cuando las agresiones vienen desde el estado, a través de sus agentes y funcionarios. Esta situación, dijo, “ha provocado que muchos estudiantes de comunicación, elijan otras vertientes más ‘glamurosas’ que el periodismo que ofrece información vital para la sociedad”.