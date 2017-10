Pérez Almanza niega compra de militantes para conformar partido político

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- Vicente Pérez Almanza, representante de la asociación “Partido de Aguascalientes, que pretende conformarse en un partido político local en la entidad, negó que su organización esté comprando militancia para cumplir con las asambleas distritales y municipales que marcan las disposiciones electorales.

De esta forma desmintió la denuncia emitida por el presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, quien acusó a las asociaciones “Unidos Podemos Más” y “Partido de Aguascalientes” de estar comprando voluntades para cumplir con el requisito de la autoridad electoral que se refiere a cierto número de asambleas y respaldo ciudadano para conformar su estructura de partido político.

De igual manera, Pérez Almanza calificó de viles y ruines las declaraciones de quienes lo asocian con la priísta Lorena Martínez tras señalar que no necesita ni de ella ni de nadie para conformar su partido político.

No obstante reconoció que es amigo de la ex candidata a la gubernatura por el PRI, aunque eso no significa que sea por compromiso político la decisión de conformar un partido político local.

Finalmente el representante del Partido de Aguascalientes señaló que lo que les cala a los partidos políticos es la competencia y las nuevas opciones al desencanto que han generado en los ciudadanos.