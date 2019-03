Pérdidas por 3 mdp anuales dejan robos a escuelas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los robos a escuelas en Aguascalientes dejan pérdidas anuales de 3 millones de pesos, reveló el Director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica.

Refirió que se tienen alrededor de 40 denuncias ante la fiscalía, aunque no son los únicos casos de robo que hay, pues en ocaciones los directores prefieren no denunciar por los montos del robo y los daños, lo que les implica perder más tiempo al interponer las denuncias.

Silva Perezchica, explicó que los equipos de cómputo son los más buscados por la delincuencia dentro de los planteles educativos, aunque se les ha dotado ya de un sistema para inhibirlas, de tal modo de que son desactivadas y no les sirve en lo absoluto para nada.

Ante este problema de inseguridad, adelantó que se está buscando contratar como vigilantes a gente de la tercera edad dentro de los 800 planteles del estado.

Se trata de que estas personas pudieran tener algún adiestramiento básico por parte de al policía y que estén atentos para dar aviso en caso de observar algo sospechoso, sin que se trate de enfrenten a la delincuencia, sino solo para alertar.

De 800 planteles solo 200 son vigiladas por personas,así como se verá de que los cuidadores en lugar de estar durante el día en los planteles se queden durante la noche y hagan además algunos trabajos de jardinería.