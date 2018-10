Percepción de inseguridad no necesariamente refleja índice delictivo real: JFO

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de que se dieron a conocer las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que señalan que la percepción de inseguridad ciudadana subió a 63.6% durante el tercer trimestre del año en Aguascalientes, el Fiscal General Jesús Figueroa Ortega señaló que no necesariamente la percepción de inseguridad refleja en índice delictivo real.

El funcionario expresó que no desestima los números del INEGI, sin embargo explicó que existen meses donde se ha dado un crecimiento del delito y la percepción se mantiene en el mismo nivel o a la baja, así como meses en que se registra una disminución y la propia percepción ciudadana crece.

Figueroa Ortega comunicó que Aguascalientes no está exento a la problemática de inseguridad que se vive en toda la república, por lo que al igual que todas las entidades existe un crecimiento en la percepción de inseguridad.

Por último resaltó que existen otros factores que inciden en el aumento del porcentaje como pueden ser el hecho de la vecindad que Aguascalientes tiene con Zacatecas y Jalisco, en particular con los municipios de Loreto y Encarnación de Díaz, donde de manera constante hay enfrentamientos, lo cual pudiera verse reflejado en esa percepción; sin embargo aclara que no se trata de culpar a nadie en particular, pues Aguascalientes también tiene sus propios problemas de inseguridad aunque estos tienen que ver con la delincuencia común.