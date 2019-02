Debate

Juan José Origel,”Pepillo”, pone “en su lugar” a Daniel Bisogno, luego de que este realizara algunas declaraciones “La casa de Mara”, que no le parecieron. Le recuerda que él lo recomendó con Pati Chapoy y también le dio trabajo.

“Pepillo” dio una contundente respuesta al presentador de “Ventaneando”, en la cual le recordó de dónde viene. Y es que Daniel Bisogno declaró que desde su salida de ‘Ventaneando’, los conductores de ‘Intrusos’ no han tenido éxito.

En un reciente programa de Unicable, “Pepillo” y Martha Figueroa hablaron sobre las declaraciones de Daniel Bisogno.

Figueroa le recordó a Origel que él había recomendando a Bisogno en “Ventaneando”, a lo que Pepillo respondió:

“La que me habla es Angélica Ortíz y me dice oye tengo un sobrino que me gustaría que le dieras trabajo; entonces yo le doy trabajo a Bisogno ahí conmigo al programa. De ahí a que yo le haya recomendado a Pati a Bisogno, no”.

Asimismo, le envió un mensaje directo a Bisogno sobre su trayectoria como periodista de espectáculos.

“Te voy a decir yo estuve en ‘La Oreja’ 9 años, en ‘La Botana’ 8 años y luego en ‘Derecho de Admisión’ 10 años; en radio estuve en ‘Hablar por Hablar’ 10 años; ¿y tú solito en tus programas cuánto has durado, Danielito?”

A lo que Figueroa interrumpió afirmando que todos los programas que ha hecho Bisogno solo no funcionan. “Cada vez que lo ponen en programa nuevo, truena”; afirmó la conductora.