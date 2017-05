Pensionada gana juicio administrativo al ISSSTE, le dan largas y su abogado la ignora

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La pensionada del ISSSTE, Maricela Alvarado acusó al Contador Público Juan Jesús de Luna Llamas notificador de la Subdelegación de Prestaciones del propio instituto así como al abogado laboral, Luis Daniel García Reyes de incumplir con su palabra y maltratarla luego de que pese a ganar un juicio para mejorar sus condiciones económicas se niega el primero a entregarle los recursos que ganó en el litigio laboral, mientras que el segundo no le responde ni las llamadas.

En entrevista con El Clarinete Alvarado quien se pensionó del ISSSTE tras más de 20 años de servicio por consejo del propio De Luna Llamas realizó un proceso llamado Evolución Salarial el cual consiste en que le actualizarán su pensión conforme a los incrementos salariales que se otorgan por ley cada año, mismo que se le concedió.

Sin embargo para que pudiera cumplirse este proceso contrató al abogado laboral, García Reyes recomendado por el propio De Luna Llamas en enero del 2016, tras un año ganó el proceso administrativo llamado “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales“ al interior del ISSSTE para que le depositaran desde abril pasado la cantidad de 142 mil 174 pesos con 89 centavos.

No obstante hasta este día, De Luna Llamas ya no la recibe y su abogado García Reyes la trae vuelta y vuelta y no toma en cuenta la edad de la pensionada de 63 años de edad. Peor aún la ignora y su clienta no puede cobrar esos recursos que por ley le corresponden.