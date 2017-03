Pensar diferente no es razón para difamar: responde PAC a SerGay

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Lamenta Paloma Amézquita Carreón las descalificaciones que hiciera en su contra el representante del Colectivo SerGay Julián Elizalde, al llamarla mentirosa e incongruente, “pues solamente pensamos diferente en un par de temas, pero eso no es razón para insultar o difamar”, resaltó la diputada presidenta de la Comisión de la Familia en la LXIII Legislatura.

“Simplemente no comparto la misma visión que tiene Julián en algunos temas”, declaró la legisladora Amézquita y añadió que “es triste que ataque y descalifique a quienes no piensan igual que él. Cuando no tiene argumentos para defender su postura, insulta y difama. Para ser alguien que dice ser víctima de intolerancia, es bastante intolerante”.

Amézquita Carreón dijo “siempre he sido congruente en mi decir, mi hacer y mi pensar. Los ciudadanos piden políticos honestos y congruentes. Así soy y no me he mostrado de manera diferente. Jamás he ocultado mi postura respecto a la protección a la vida desde su concepción ni cedo ante presiones o difamaciones. Estoy completamente comprometida con las familias como base del tejido social de Aguascalientes”.

“A Julián lo respeto mucho como persona. Jamás me he expresado mal de él. Yo no sé por qué él se dedica a descalificar y a ofender. Es una tristeza pensar que alguien con reacciones tan viscerales y ofensivas pueda aspirar a ser la voz de ciudadanos que dan muestras de mayor respeto al referirse a personas que no comparten sus puntos de vista”, resaltó Amézquita Carreón.

Finalmente, la representante popular aseguró que en las democracias no siempre están todos de acuerdo en cada uno de los temas, pero que es importante el poder disentir sin caer en insultos y descalificaciones.