Peña, Trump y Trudeau firman el T-MEC

Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau firmaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el marco de la cumbre delGrupo de los 20 (G20) que se celebra en Buenos Aires, Argentina.

El acuerdo comercial, que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994, aún debe ser ratificado por los congresos de los tres países para su posterior entrada en vigor.

La firma se llevó a cabo en el último día de Peña Nieto como Presidente, ya que este 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tomará protesta al frente del Poder Ejecutivo.

Previo a la firma, el presidente de Estados Unidos agradeció a los equipos negociadores de México y de Canadá, así como a su asesor y yerno Jared Kushner, además destacó que el tratado traerá de regreso los empleos a los automotrices en Estados Unidos.

