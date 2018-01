Peña Nieto y secretarios sufren fuerte irritación en los ojos

Milenio

Querétaro.- El presidente Enrique Peña Nieto y cuatro de sus secretarios de Estado, así como el gobernador queretano Francisco Domínguez, entre otros funcionarios, sufrieron una “fuerte irritación” de los ojos que requirió atención médica, al término de la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas el viernes pasado en Colón, Querétaro.

Peña Nieto mantendrá sin cambios su agenda y este lunes viajará al estado de Jalisco para inaugurar instalaciones y unidad habitacional del Batallón de Infantería en Tecatitlán, pero el gobernador Domínguez canceló sus actividades públicas hasta nuevo aviso por indicaciones médicas.

La Presidencia de la República confirmó anoche la afectación a Peña Nieto y sus colaboradores, además de precisar que la Secretaría de Salud analiza ya las posibles causas de la irritación ocular.

Entre los funcionarios afectados destacan los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Hacienda, José Antonio González Anaya; de Agricultura, José Calzada, y de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano.

Pacchiano suspendió, incluso, un acto previsto para hoy, mientras González Anaya estuvo ayer ausente en la conferencia de prensa que la subsecretaria Vanessa Rubio ofreció para responder a los señalamientos del gobernador chihuahuense Javier Corral respecto a los recursos presuntamente retenidos por la Secretaría de Hacienda a

su estado.

“A algunos de los afectados se les recomendó reposo, por lo que reducirán sus actividades públicas durante los próximos días. Hasta el momento, el presidente (Peña Nieto) continuará desahogando su agenda normalmente”, detalló la Presidencia de la República.

El gobierno de Querétaro confirmó que el mandatario Francisco Domínguez no tendrá actividades públicas hasta nuevo aviso.

“En todo momento el gobernador mantendrá comunicación permanente con su equipo de trabajo, a fin de atender los asuntos del gobierno; el mandatario estatal retomará su agenda pública una vez que tenga alta médica”, indicó.

De acuerdo con funcionarios consultados por MILENIO, en los momentos previos al evento del pasado viernes en Colón se roció un insecticida contra moscas que afectó la vista a varias personas en el templete.

Sin embargo, en entrevista con este diario, el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa, quien estaba en el templete, dijo que en algún momento comenzó a sentir problemas en la vista e incluso terminó en el Hospital Santa Cruz.

Ahí el médico le dijo que tenía una conjuntivitis por exposición a la luz que estaba en el lugar, afectando también a la magistrada del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Consuelo Rosillo, y al Notario Público Juan José Servín.

“Que fue por la exposición a los rayos de luz, yo lo que noté cuando estábamos en el templete, duramos casi dos horas, había una luz led blanca tipo xenón, pero quemaba incluso en la cara es como si me hubiera bronceado, me daba en una parte el reflector, y me dice el diagnóstico es conjuntivitis aguda, pero de ninguna manera y el descartó algún químico”, relató Ochoa.

*Fotografía cortesía de El País