Peña Nieto compró todas las flores que traía una mujer para regalarlas a Tania Ruiz

Ciudad de México.– Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, gasta su dinero en regalos para Tania Ruiz Eichelmann, su actual pareja.

De acuerdo con información de la revista ¡Hola!, especializada en notas de espectáculos, el priista compró todas la flores que traía cargando una mujer para obsequiarlas a Ruiz en un restaurante en España, donde se encontraban de vacaciones.

Son dos imágenes las que muestran el detalle que Peña Nieto tuvo con Tania Ruiz, con quien empezó una relación después de concluir su matrimonio con Angélica Rivera.

En una de las escenas se ve a Ruiz abrazando el enorme ramo de flores; en la segunda, la joven sonríe junto a Peña Nieto.

“Es el novio más caballeroso de los que he tenido”, dijo Tania a la revista ¡Hola! Peña Nieto no se pronunció al respecto. En los últimos meses sólo usa sus redes sociales para negar acusaciones.

El 10 de julio, este diario informó que la “venta ilícita” de un inmueble en Querétaro llevó al empresario Sergio Bustamante Figueroa a descubrir, como él mismo afirma en diversas declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), las “actividades financieras ilegales” de la empresa Libertad Servicios Financieros, de la cual era presidente de su Consejo de Administración el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido e investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Bustamante Figueroa afirma que detrás de “esta organización delincuencial” están también los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del actual Gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el Senador panista Mauricio Kuri González.

EL AMOR DE PEÑA Y TANIA

Desde que comenzó su relación con Peña, Ruiz ha utilizado sus redes sociales para presumir sus momentos románticos.

Apenas el 4 de julio, Ruiz Eichelmann publicó una fotografía en la que aparece con el expresidente Enrique Peña Nieto y “agradeció a Dios” por la relación que mantiene con él.

“Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos”, escribió Ruiz Eichelmann en su cuenta de Instagram.

“Sobre todo por hacerme ver donde no están mis límites en el amor como en todo. Sé que hay algo inmenso que nos sostiene y protege ¡y eres tú! ¡Gracias por tanto!”, publicó la modelo y actual pareja de Enrique Peña Nieto.

El pasado 20 de junio circuló en redes sociales un video que muestra al expresidente Enrique Peña Nieto bailar y besar a la modelo Tania Ruiz Eichelmann en una fiesta.

En la grabación, que dura un poco más de un minuto, se observa al ex mandatario bailar en un primer momento con una mujer mientras de fondo se escucha la famosa canción “17 años” de Los Ángeles Azules.

Tania y Enrique también fueron vistos juntos en la boda de Juan Collado, ahora detenido por delincuencia organizada y lavado de dinero.