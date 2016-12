Pemex y el gobierno federal están especulando con el abasto de combustible: D. Monreal

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- David Monreal Ávila, senador de la república por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dejó claro que el presidente Enrique Peña Nieto “ya no puede ocultar la situación de crisis que está viviendo nuestro país con una tasa de interés a la alza y encarecimiento del dinero”. Lamentó profundamente que no haya respuesta alguna para la especulación de los principales productos de nuestro país como la gasolina, “la cual no solo hay escasez, sino que la están ocultando para especular con el incremento anunciado para enero”.

Ante esta situación, recordó “el engaño de la reforma energética, la cual anunciaron con una liberación de incremento para 2018, pero la misma presión económica los obligó a adelantando y ahora en la ley de ingresos se aprobó para enero de 2017”.