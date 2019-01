Pega a Calvillo desabasto de gasolinas, caen visitas en 60%

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El número de visitantes al municipio de Calvillo se desplomó hasta en un 60% debido al desabasto de gasolinas, reveló el Secretario del Ayuntamiento, Javier Valdivia.

Indicó que esto se ha traducido en un 85% de disminución en ventas en lo general, lo cual se ha vuelto ya una situación preocupante.

Informó que un número importante de personas han sido descansadas debido a la falta de clientes, mismo que se desempeñan en restaurantes o centros de esparcimiento del ayuntamiento.

En el caso de su municipio, el más golpeado con esta crisis de desabasto, indicó que según informes de los gasolineros no se tiene aún una fecha concreta para regularizarse.

En el caso de la exportación de guayaba, reconoció que si bien no tiene el dato de una afectación, esta quizá no ha pegado en la exportación del producto, sino más bien en la movilización de los propios productores a sus huertas, donde si no se tiene combustible es difícil que se desplacen a las mismas.

Al finalizar, agregó que esta situación es ya desesperante pues existen calvillenses que literalmente están durmiendo haciendo filas en las estaciones de servicio, por lo que urgió al gobierno federal a una rápida solución del conflicto.