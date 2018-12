Pedrito Sola vuelve a hacer de las suyas y llama gorda a reconocida cantante

TV Notas

Ciudad de México.-Como ya es su costumbre, Pedrito Sola en cada emisión del programa ”Ventaneando” no pierde la oportunidad de dar de qué hablar y evidentemente esta no fue la excepción.

Mientras que en el foro, sus compañeros de conducción y él daban una nota sobre la cantante Yuridia, al simpático conductor no le importó que la intérprete haya formado parte de la empresa en la que él trabaja y se le fue la lengua contra ella.

Pues, cuando los presentadores comentaban que Yuridia festejó el cumpleaños de su pareja Matías, en un concierto en Chiapas, en pleno programa en vivo, Pedrito llamó ”gorda” a la exacadémica.

”Ay mira, le gustan gordas a Matías”, dijo el conductor en plena transmisión.

A lo que sus compañeros solo se limitaron a reírse y a no dar trascendencia a su comentario, resaltando que la cantante mexicana y Matías hacen bonita pareja.