Pedirá ex esposa de José José a AMLO que no lo cremen

Redacción

Ciudad de México.- La ex esposa del cantante José José, Anel, informó que este lunes acudirá a la “mañanera” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a fin de pedirle que use su investidura presidencial para abogar para que el cuerpo del “Príncipe de la canción” no sea cremado en Miami.

“Es un tema especial y corre el tiempo, corre el tiempo, (hablando de AMLO) pues sí, si no quién va a ser que pueda tener esa autoridad”, comentó.

Cabe señalar que el gobierno mexicano ha intervenido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura en los preparativos para traer el cuerpo de José José a México y rendirle un homenaje en territorio nacional.

Con información de Político.mx