“Payasada de AMLO ofrecer amnistía a capos“: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Fernando Herrera Ávila, coordinador del PAN en el Senado de la República, tronó en contra de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de brindarle amnistía a capos del narcotráfico.

“Es una payasada”, puntualizó el líder blanquiazul en la Cámara Alta.

En entrevista colectiva, Herrera Ávila abundó que no es comparable esta iniciativa a lo que ha sucedido en otros países, “el problema de México es que existe una gran corrupción y mientas no se saneen los ministerios públicos o no haya confianza, ese tipo de medidas ya ha mostrado su fracaso en países como Colombia y no ha terminado la matanza ni la distribución de droga”.

El panista insistió que retirar a los capos de la droga en Sudamérica podría abrirles la puerta de ingresar a los parlamentos, “no se qué habrá pensando López Obrador cuando hizo esa propuesta, pero es su estilo muy particular”.

López Obrador, aspirante presidencial por Morena, declaró en días recientes la posibilidad de otorgar amnistía a líderes de los cárteles de la droga, justificando que con ello se terminaría la violencia en el país.