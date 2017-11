Paulo Martínez es ignorante: Martín Jáuregui

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se refirió al presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Paulo Martínez López, lamentando que “una persona que está en la vida pública sea tan ignorante”, luego de que el blanquiazul declarara que el trabajo del Ombudsman se había enfocado en defender delincuentes.

Le recordó al dirigente que la CEDH no castiga ni juzga, sino que se limita a señalar cuestiones a favor de los derechos de todas las personas y que estuvo pasivo durante el pasado sexenio priista. “Tiene muy mala memoria, tal vez hasta tenga Alzheimer, porque se le olvida que en la anterior administración se hicieron recomendaciones contra el DIF estatal e incluso el director de la Policía Estatal pidió que dejara de defender delincuentes, así como la denuncia que se presentó contra el Fiscal por desaparición forzada de personas”, comentó.

Calificó las declaraciones de Martínez López como una muestra de desconocimiento y una mala intención hacia su persona. “Los exgobernadores, incluidos los panistas, son mis amigos, así como también considero así a Martín Orozco Sandoval, quien hizo gestiones a favor de la CEDH al inicio de su gestión”, aclaró, indicando que si no optó por la reelección fue porque no “hay las condiciones políticas apropiadas en el estado para este motivo, “con un congreso muy dividido, cuestión que hace muy difícil que algún aspirante consiga los 18 votos necesarios, y se tenga que dejar al azar y yo a estas alturas no estoy para echar volados, porque tristemente no hay un mecanismo que valore el trabajo que se hizo”.

Por último, lamentó que entre los 10 aspirantes solo haya una mujer, algo que le sorprendió de sobre manera. “Por lo demás, conozco a todos los de la lista, son gente muy destacada en sus áreas y con capacidad para el puesto”, concluyó.