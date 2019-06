Paulina Peña usa cosméticos del tianguis

TVNotas

Ciudad de México.-A pesar de que durante el sexenio de su padre, Enrique Peña Nieto, Paulina Peña, no fue del agrado de millones de mexicanos, por sus desafortunadas declaraciones en redes sociales, al parecer ya fue cosa del pasado, e incluso ya interactúa con ellos.

Mediante su cuenta de Instagram, la hija del ex mandatario reveló sus secretos de belleza, el cual uno de ellos es que no usa cosméticos caros, ni lujosos. E incluso contó que utiliza un rímel del tianguis para hacen relucir sus enormes pestañas.

“Este es el rímel que uso, se llama ‘Alargador’, tal cual. Lo consiguen en los tianguis, mercados y tienditas no convencionales”, escribió junto a la imagen del producto.

Asimismo, confesó que tiene grandes pestañas por genética, pues su familia paterna posee este atributo.

“No uso pestañas postizas, éstas son mías de mi ser, de verdad siempre las he tenido muy largas (es de la familia Peña)”, finalizo.