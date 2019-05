Paulina Peña sufre accidente y acude al cirujano plástico

Publímetro

Paulina Peña sigue teniendo los reflectores encima a pesar de que padre, Enrique Peña Nieto, ya no es presidente de México.

Este fin de semana la joven acompañó a su padre y al novia de éste Tania Ruiz a la boda de Mar Collado Dot, durante la fiesta Paulina sufrió un accidente por lo que tuvo que ser atendida por un médico.

A través de su cuenta de Instagram la hija mayor de Enrique Peña Nieto reveló había acudido con su cirujano plástico, el doctor Román Garzón, para para ser atendida de una herida en el codo derecho.

Instagram

“Quiero contarles que no me puse Botox, sí es mi cirujano plástico pero no vine por eso. El fin de semana tuve una boda y tuve un accidente y me abrí el codo…”, explicó Paulina.

También explicó que todo sucedió cuando se acercó a la barra de bebidas, se recargó y sin darse cuenta con qué o cómo, ya le estaba sangrando el codo. También agradeció la preocupación de sus seguidores: “Mil gracias a todos por sus mensajes. La verdad es que está más dramática de lo que es, la verdad nunca me dolió el codo”.

Así lucía su herida:

Instagram