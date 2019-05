Paulina Peña se accidentó durante la boda de Mar Collado

Quién

Ciudad de México.-Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, reveló en Instagram que este fin de semana sufrió un accidente en una boda, al parecer en la de Mar Collado Dot, hija del abogado Juan Collado, y Gonzalo Zabala Junco.

A través de una serie de stories, la primogénita del expresidente de México contó que había acudido con su cirujano plástico, el doctor Román Garzón, para para ser atendida de una herida en el codo derecho.

“Quiero contarles que no me puse Botox, sí es mi cirujano plástico pero no vine por eso. El fin de semana tuve una boda y tuve un accidente y me abrí el codo…”, explicó la joven a sus seguidores.

En otros mini clips detalló que todo sucedió cuando ella y un amigo fueron a la barra de bebidas, se recargó ahí y, sin darse cuenta con qué o cómo, ya le estaba sangrando el codo. Finalmente agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y aseguró que es menos aparatosa de lo que parece.

“Mil gracias a todos por sus mensajes. La verdad es que está más dramática de lo que es, la verdad nunca me dolió el codo”, aseguró.

A la celebración también asistieron sus hermanos Nicole y Alejandro Peña Pretelini, así como su padre Enrique Peña y la modelo Tania Ruiz Eichelmann, lo que hace suponer que los jóvenes ya conocen a la nueva novia del político.

El ex primer mandatario y la socialité agradecieron las muestras de cariño de los presentes.

El encuentro de Paulina, Nicole y Alejandro con la familia de Tania -Elizabeth Eichelmann Gómez y Luis Ruiz Ituarte, padres de la modelo, y sus hermanos Luis José, Gerardo y Elizabeth- es prueba de que la relación del político y la modelo va en serio.