Paso a pasito….

Arturo González-Barrera

Aguascalientes, Ags.- Los relámpagos entre semana en la capital hidrocálida parecían presagiar una cosa, los Rayos de Necaxa estaban de vuelta y las tormentas eléctricas sobre la ciudad daban cuenta de ello.

Con el pie derecho comenzó la era Ambriz en Necaxa con unos Rayos que mostraron la escuela de Manuel Lapuente con una defensa muy sólida y unos contra ataques efectivos, el 11 necaxista está lejos de la Puch dependencia que tenía la temporada pasada y al menos en Veracruz el equipó jugo como eso, como un equipo de 11 tocando la pelota, circulando el balón y muy firme en sus líneas, tan firme que en menos de 20 minutos el equipo necaxista tenía los tres puntos en la bolsa ante unos Tiburones que no mostraron nada y que son serios candidatos a descender, el Veracruz perdió dos balones en la salida y Necaxa los aprovecho anotando, muy al estilo de aquel Necaxa de Lapuente.

Aún es temprano para empezar a dar juicios sobre el Necaxa de Ambriz, pero el panorama parece alentador y comenzar con una victoria siempre es bueno para el ánimo del equipo y de la afición, especialmente después de tanta espera e incertidumbre sobre los refuerzos y el estilo de juego que mostraría el nuevo estratega.

Necaxa jugó defensivo, pero ya no sufrimos con el camión estacionado atrás, el equipo defendía y salía tocando el balón hacia el frente, buscando el espacio, cuidando el balón y no solo aguantar los embates del enemigo como acostumbró por un tiempo.

Necaxa es ahora un equipo con variantes muy bien trabajado, fuerte en lo físico y en lo anímico, el torneo pasado me pareció que Isijara llego a un límite al que ya no pudo pasar y fue decayendo, ahora con Nachito como DT, Jesús volvió a dar destellos de lo que se espera de él, que se convierta en un jugador desequilibrante y que marque diferencia cuando tenga el balón, algo o alguien le regresó la confianza al delantero.

El polémico uniforme que no gusta a unos y a otros si no influyó en el marcador, ni siquiera la playera parecida a la de Puebla que uso el magistral Barovero, mermó sus capacidades, vaya incluso por momentos imagino que a los que no les gustó el jersey comenzaron a verlo de un modo diferente.

El siguiente partido es muy importante para los aficionados de Necaxa, aun no olvidamos a Coudet como parte de aquel equipo de mercenarios que nos llevó a descender, esta es una revancha que hace mucho buscábamos y que mejor que ganarle a sus pupilos en nuestra casa.

Necaxa volvió a disfrutar el jugar futbol, se acabaron las caras largas y los pucheros de jugadores y afición, Isijara celebró con el grupo y Nacho sonrió como cuando era el quien usaba y jugaba con la casaca rojiblanca… Al menos por un día porque esto va paso a pasito suave suavecito…