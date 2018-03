Pasar “del dicho al hecho” en propuesta del fuero, pide Anaya

La Jornada

Sobre la propuesta de José Antonio Meade de legislar para quitar el fuero a funcionarios de todos los niveles, Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, mencionó que el reto es pasar del dicho al hecho . Recordó que en la Cámara de Diputados se había aprobado una iniciativa similar y los priístas lo bloquearon, por lo que demanda que lo vote su bancada en el Senado. Estamos de acuerdo: en lugar de discursos que den votos para su aprobación .

A unos días de que empiecen formalmente las campañas por la Presidencia de la República, se prevé que el panista realice entre viernes y sábado alguna actividad en la Ciudad de México y el domingo podría iniciar su proselitismo con un acto multitudinario en el estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya, Guanajuato.

En un encuentro con reporteros, señaló en referencia al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ante la corrupción del actual gobierno es imperativo revisar cada uno de los contratos para la construcción. Precisó que esto no deben hacerlo sólo el próximo Presidente de la República, sino también la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

Sostuvo que no hay convocatoria formal para la mesa de análisis sobre la nueva terminal y que el planteamiento está fuera de las facultades de un organismo privado, por lo que descartó su participación. Insistió en que un organismo empresarial no puede definir si una obra se realiza o no.