Partidos y grupos políticos de Aguascalientes siguen debiendo en materia de transparencia

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, señaló que aún existen sujetos obligados pendientes en la entrega de información para que alcancen un 100% en la verificación de la misma.

Tachiquín Rubalcaba señaló que son 7 las asociaciones y partidos políticos quienes aún deben la entrega de algunas obligaciones relacionadas a materia de transparencia.

Aunque en una primera verificación, que abarcó el primer semestre del 2019, se les otorgó un plazo de quince días para que se realizaran los ajustes y entregas correspondientes de información, dichos grupos políticos no han podido ponerse al corriente, por lo que se les dio un nuevo plazo de siete días para cumplir con la verificación, que ya es un requisito de ley.

En el caso de que se dé por vencido el segundo plazo sin haber hecho las entregas correspondientes, el ITEA se verá en la posibilidad de aplicar multas a los grupos que no cumplieron con lo debido.

Por último, el comisionado presidente explicó que las fallas que han presentado las asociaciones y partidos políticos se deben a la formalidad de los formatos u otros detalles que solicita la plataforma de transparencia o simplemente, falta de información. Sin embargo, son detalles que abarcan solo un 20% del total de la información.

“Entendemos que luego el tema de los partidos políticos, el personal es muy voluble, hay muchos cambios, por eso es importante apostarle a la continuidad del personal para que no esté pasando esto, obviamente depende mucho del compromiso que tenga si titular para que esto pueda salir bien”, agregó el comisionado presidente del ITEA.