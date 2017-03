Partido político quiere lanzar a Ninel Conde como candidata para el 2018

La Silla Rota

Ciudad de México.- Ninel Conde no descarta la posibilidad de participar en una contienda electoral en el 2018, pero por el momento declinó la propuesta hecha del Partido del Trabajo para que fuese candidata al gobierno por el Estado de México.

“No muchas gracias la política por ahora no”, respondió la actriz y cantante al buscador de candidatos ciudadanos del Partido del Trabajo, Manuel González.

Ahora, el camino queda limpio para la candidatura de Oscar González Yañez quien ya ha sido alcalde en Metepec y Diputado Federal, explica González.

El scout de Alberto Anaya, dijo que la cantante mostró agradecimiento por que la tomen en cuenta y porque el PT le abre las puertas no sólo a ella sino a los ciudadanos.

Ninel Conde le comentó que está saturada de proyectos como una telenovela y un largometraje, que no le dan tiempo de afrontar por el momento una campaña, pero no desestimó buscar una oportunidad en un futuro cercano.

Encuentro Social al acecho

Por otro lado, Manuel González vio con buenos ojos que también Encuentro Social que recientemente reclutara al alcalde de Cuernavaca, siga la fórmula de buscar famosos exitosos. “Estoy seguro que México será mejor entre más ciudadanos exitosos participen en la toma de decisiones” afirma.

Dice que esa es una buena fórmula que le ha dado buen resultado al Partido del Trabajo y censuró que tanto el PRI como el PAN, no acudan a los candidatos ciudadanos, no abran sus puertas a los no militantes y que inclusive las cierren a quienes tienen una larga y limpia trayectoria, para dar las posiciones a familiares y amigos cercanos.