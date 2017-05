“Paracaidismo”, grave problema de inseguridad al oriente de Ags.

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- El “paracaidismo” no sólo es una problemática relacionada a la ocupación de las viviendas deshabitadas sino también es un foco rojo en materia de inseguridad, sobre todo al oriente de la capital, reconoció la coordinadora de delegaciones del ayuntamiento Georgina Tiscareño.

Comentó que en algunas zonas como Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Mirador de las Culturas o el Ojocaliente se han detectado alrededor de mil casas abandonadas que son utilizadas por personas que se instalan sin el consentimiento del propietario original.

La funcionaria municipal aseveró que la problemática real radica en que muchos “paracaidistas” representan un riesgo para los vecinos ya que se dedican a robar o a drogarse.

“Muchas tendrán la necesidad, yo no digo que no, verdad, pero la mayoría realmente estamos teniendo la problemática de que delinquen por las necesidades que tienen o por muchos factores y eso no genera inseguridad”.

Aunado a esto se ha detectado la aparición de pseudo-líderes que incluso rentan las casas abandonadas a pesar de que ni siquiera son de su propiedad.

Por este motivo, Georgina Tiscareño insistió en la necesidad de que los tres niveles de gobierno establezcan estrategias para garantizar la seguridad pública en las colonias y reducir el problema del “paracaidismo” que cada vez es más común en colonias populares.