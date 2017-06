Para el PRD acuerdo entre Gob-Ags y normalistas es un fracaso

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Emanuelle Sánchez Nájera, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), precisó que el gobernador, Martín Orozco Sandoval, “tuvo que haber dado la cara, en el espacio que hubiesen decidido sus asesores -o quien lo estuviera asesorando-, para tranquilizar o por lo menos informar cómo se estaba desarrollando la mesa de diálogo con las normalistas de Cañada honda”.

Señaló tajantemente que es inconcebible que un gobierno, de cualquier índole, vea que sus ciudadanos se están confrontando de manera importante y decida guardar silencio; “no es una acción correcta”.

Recalcó que fue claro que este conflicto, un punto álgido del gobierno de Orozco Sandoval, muchos de sus funcionarios de gabinete no estuvieran a la altura. “Muchas personas tendrían que ser evaluados y sustituidos de ser necesario. No puede ser que todo esto transite, así como si todo estuviera normal”, apuntó.

Asimismo, lamentó la resolución del conflicto, lo que calificó como un rotundo fracaso de las negociaciones por parte de la administración gubernamental. “Terminaron cediendo a cambio de que ya no existan novatadas, a principios del curso escolar. Algo por lo que la ciudadanía no mereció sufrir este conflicto por 15 días; no se puede decir que es una gran conquista por parte del Gobierno y del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)”, aseveró.

Por otro lado, el dirigente perredista, adelantó que su partido exigirá que se explique quién dio la orden para ejercer la represión a los normalistas, por parte de la policía municipal. “A siete meses de haber iniciado el actual gobierno, “todavía no se tiene claro qué demonios es el mando mixto y cómo opera; está claro que, cómo no existe un marco jurídico, esto ya es una tierra de nadie”.

Anunció que habrá que esperar “con qué historia nos salen, aunque debemos exigir que se nos informe respecto a cuál es la cadena de mando. No sabemos qué pasó, si Héctor Benítez López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, dio la orden, si vino de más arriba o si directamente los elementos policiacos saltaron lo que se les ordenó”.

Por último, apuntó que si lo sucedido, “no hace reflexionar al gobierno del estado, respecto a la urgencia de aclarar todo lo referente al mando mixto, no sé qué lo haga”.