Par de sujetos fueron detenidos en el municipio de Calvillo, luego de que se les detectara droga crystal

Comunicado

Calvillo, Ags.-Dos personas de sexo masculino, que se desplazaban sobre la carretera federal número 70 en una camioneta Toyota pick up, fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, luego de que Policías Estatales y municipales de Calvillo, detectaran tres envoltorios con droga crystal en el interior de la unidad.

Los hechos se registraron cuando Policías Estatales y municipales efectuaban sus labores de vigilancia como parte del esquema de Mando Único y al circular sobre la carretera federal número 70, a la altura del kilómetro 60 en el tramo que conduce de las Tinajas a Ojo de Agua, detectaron en circulación una camioneta Toyota, pick up, color tinto, modelo 1986, cuyos ocupantes iban ingiriendo bebidas embriagantes por lo que le marcaron el alto al conductor.

La persona al volante hizo caso omiso y continuó por varios metros, hasta que a la altura del parque industrial, se detuvo al ver que la patrulla iba tras la unidad.

Los oficiales se aproximaron, indicándoles a los ocupantes de nombres Cándido y Juan Carlos de 34 y 35 años de edad respectivamente, que descendieran de la camioneta, ya que efectuarían una inspección corporal, sin embargo no detectaron objetos o sustancias ilícitas en su persona.

Fue al revisar la camioneta, que los uniformados, detectaron en el interior, tres envoltorios con droga crystal, por lo que finalmente tanto Cándido como Juan Carlos, fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.