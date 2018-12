Paquete económico de AMLO deja en el olvido, cultura, educación e inversión: PAN

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Paulo Martínez López, presidente del Comité Directivo Estatal reprobó la forma en que se distribuyó el Paquete Económico de Egresos 2019 que anunció en días pasados el gobierno de la República que encabeza el morenista, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista el líder panista local acusó que “se olvidaron de dar más apoyos a las mujeres, se nota que no les importa la cultura ni la educación, además de que dejaron materialmente en el olvido al campo el sector más importante de este país, luego de que de ahí salen los alimentos de todos los mexicanos“, dijo.

Acto seguido Martínez López añadió que “vemos como se ha ordenado dispersas mayores recursos para la promoción del gobierno federal en vez de apoyar a las universidades públicas por ejemplo, y lo único que parece estar bien es el tema del apoyo social para los más desvalidos, pero otras prioridades no importaron“, sostuvo.

Posteriormente recriminó “este anuncio del PEF 2019 demuestra también que el presidente de la República no tiene palabra, es meramente electorero y populista, además de faltar a sus promesas de campaña, como la de bajar el precio de las gasolinas, cosa que no hizo“ comentó.

Más adelante deploró el hecho de que “se esté dejando de lado a los gobiernos del estados y se concentra el recurso en el Ejecutivo Federal para promover los temas que solo a él le interesan y no los que requiere la ciudadanía en general“.

No descartó que los votantes cobren en las urnas el hecho de que López Obrador no es otra cosa que una persona que no cumple ni sus ofertas de campaña, lo que va en detrimento de todos “otro ejemplo claro es que prometió crecer entre 1.5 y 2.5 por ciento la economía en el país, lo cual es algo mediocre al no privilegiar la inversión y apostar a proyectos que solo le interesan al presidente de la República“, remató.

Al concluir señaló que Acción Nacional seguirá exigiendo el cumplimiento de las propuestas que se hicieron en la campaña pasada, y una de las más sentidas “sin duda es bajar el precio de las gasolinas“, insistió.

El PEF 2019 contempla 5.7 billones de pesos para ejercer el próximo año.