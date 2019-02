Panteras gana y sigue vivo en la pelea por alcanzar playoffs

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Panteras obtuvo valioso triunfo que lo acerca a los playoffs al vencer a los Ángeles de Puebla con marcador de 91-72.

Con más orden Panteras abrió anotando sencillas canastas y flotaditas, Davis el número 6 de Puebla cometía falta y luego se desesperaba sumando una técnica. Fabián Jaimes hacía coladas. A los cuatro minutos el marcador anunciaba un 10-2, doble de Yao y triple de Sánchez ponían las cosas mucho mejor por los visitantes, otro doble más y por fin estaba parejo el marcador 10-9. Triple de Lemón, respuesta de Davis, Criswell no funcionaba por Panteras y llegó a defender Jesse López, Lemón hizo una clavada de antología, cerraban el primer cuarto 19-16 en favor de Panteras.

El segundo cuarto fue parejo, se empataba la situación a 23 a dos minutos de juego de este cuarto, llegó el despertar de Tony Criswell, con un basquet lógico los felinos no dejaban que los poblanos se alejaran. Villanueva metía un triple que inspiraba. Ambas escuadras ofrecían un juego bonito, con espectáculo, Panteras cerraba al medio tiempo 40-36.

En el tercer cuarto Puebla intentaba con poder bajo la tabla con Yao López, el boricua se veía a medio gas, Alí levantaba la mano por Panteras. Vino un accionar en equipo que dejaba atrás a los visitantes que mostraban pocas variaciones, Panteras con mejor actitud y baloncesto se fue arriba 65-54.

En el último cuarto el esquema no cambiaba, solo que Panteras comenzó a obtener puntos de manos diferentes, Filiberto se veía poco por Puebla, la ola felina continuaba y para muestra un triple de Hameed Ali, con casi cuatro minutos por terminar la situación estaba 83-66 en favor de Panteras, el alley up no podía faltar cortesía del líder en puntos de toda la LNBP Stedmon Lemon 85-71 con dos minutos por jugar. Yao López se desesperaba que no entraban de la línea. Panda Vega metió su canasta y con 91-72 se terminó el partido.

Panteras mostró mejor actitud y baloncesto, Fabián Jaime fue su mejor hombre con doble doble con 16 puntos y 16 rebotes, Tony Criswell 23 puntos, Stedmon Lemon 18, Hameed Ali 17 puntos y 8 asistencias.

Por Ángeles Carlos Yao López 24 puntos, Tomás Jenkins 15, Filiberto Rivera 9.

Ambos equipos se volverán a enfrentar este jueves 07 de febrero a las 20:30 horas en el Hermanso Carreón, para Panteras es muy valioso sacar el triunfo y amarrar el pase a playoffs lo que le representaría un avance importante en una temporada con mucho sabor, han caído grandes ante el poder felino pero hay que estar en la fiesta grande.

Puebla se ve a medio gas pero nada está dicho ya que un triunfo a su favor complicaría mucho la situación de Aguascalientes.

Abejas venció a Aguacateros por 20 puntos 98-78 y Panteras deberá seguir sumando.

Marcador por cuartos.

1 2 3 4 TOTAL

Panteras 19 21 25 26 91

Ángeles 16 20 18 18 72