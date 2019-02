Panteras cayó con Abejas en León y está a un tris de no llegar a playoffs

Redacción

León, Gto.- Panteras de Aguascalientes perdió en el primer juego de la serie ante Abejas con lo cual el pase de uno u otro equipo se define este domingo 17 de febrero a las cuatro de la tarde en León, en el Domo de la Feria.

El marcador final del primer encuentro fue de 108-95, los felinos estuvieron en la pelea en la primera mitad mientras que los locales con un juego rápido y fluido de sus hombres bajos respaldados en la tabla por Gates fueron suficientes.

Austin la nueva cara de Panteras abrió fuerte con colada y tiple, las respuestas venían a distancia con el movedor Spencer. Jesse López triple por los felinos. Mondragón levantaba la mano con triple por los leoneses. Los mexicanos cerraban con orgullo el segundo cuarto. Gates no dejaba de hacer daño con su poder por los locales. Lemon reaccionaba con orgullo. El marcador cerraba 21-27 en favor de Panteras al final del primer cuarto.

El domo en enloqueció con la reacción de sus Abejas en el segundo episodio, su poder a distancia y juego inteligente los ponía 35-31 transcurridos los primeros cuatro minutos. Haciendo la tarea alcanzaban a Panteras y se irían al medio tiempo con una ventaja de cuatro puntos 50-46.

En el tercer cuarto había mucho que decir de ambos equipos. Fabián se combinaba con Massie. Ramos seguía entrando como abeja y su aguijón en colada, Smith robaba, el tomada y daca no cesaba, el juego estaba prendido. El juego rápido de Abejas era claro que sería una de sus armas. El despegue de la Abeja estaba latente para irse al final del tercer cuarto 80-67.

Para el último cuarto Abejas no dejó de combinar un juego rápido, molesto a la defensa y efectivo, Panteras no encontraba el caprichoso aro. Austin seguía anotando pero no era suficiente. Abejas jugando mejor daba el cerrojazo con un 108-95.

Todo se definirá este domingo 17 de febrero en el mismo escenario. Panteras buscará su revancha.

El equipo de Aguascalientes encontró a sus mejores hombres en Kyle Austin con 28 puntos, Jesse López 14, Massie 12 puntos y 8 rebotes, Lemon y Villanueva 11 puntos.

Abejas brilló con Spencer con 19 puntos y 10 asistencias, Michael Smith 20 puntos, Gates 16 puntos.

En el juego del domingo ambas franquicias Panteras y Abejas se juegan su pase a playoffs en partido que hay todo en juego ya que ambos han ofrecido una buena temporada.

Marcador por cuartos:

1 2 3 4

Abejas 21 50 80 108

Panteras 27 46 67 95