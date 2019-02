Panistas solicitan a Julio Median resolver problemas en los recibos del agua

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En visita con distintos panistas de Villerías, El Llanito y Fraccionamiento Agua Clara, los militantes del PAN demandaron que el próximo presidente municipal trabaje en serio para evitar altos cobros en los recibos de agua ya que señalaron que en los últimos meses el incremento en el cobro está afectando la economía de las familias, por lo que es necesario tomar medidas al respecto.

Ante esta demanda, Julio Medina Delgado, precandidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, comentó que además de los altos cobros en los recibos, la queja de falta de presión en las tuberías o insuficiencia del liquido es de las que más ha recibido desde que inició su precampaña, siendo un fenómeno de alta incidencia en las colonias de la capital.

Explicó que en materia de la concesión no se pueden tomar decisiones a la ligera, ni tratar de engañar a la población, “yo creo que siempre debemos hablar con la verdad”, y más si Veolia, antes CAASA, estará prestando el servicio hasta el año 2023 y no se irá de Aguascalientes antes de esa fecha, pues es la fecha pactada en el Título de Concesión y el municipio no tiene la capacidad financiera para rescindir el contrato de forma anticipada.

Consideró que la prestación del servicio puede mejorar en muchos aspectos, especialmente en la vigilancia del sistema de facturación y en que los usuarios tengan una forma de almacenar el líquido para no depender en todo momento de la presencia del líquido en la red de distribución.

Señaló incluso, que, a la próxima administración municipal, tampoco le corresponderá decidir el futuro del servicio del agua para el municipio capital; le corresponderá, dijo, allegarse de todos los elementos técnicos, jurídicos y sociales para diseñar el futuro del suministro de agua potable

Finalmente, Julio Medina aclaró que en esta etapa del proceso electoral no puede dar a conocer propuestas, pero adelantó que es un experto en el tema del agua y que tiene varias ideas y la forma de implementarlas para que el servicio sea más eficiente en todos los aspectos.