PAN de Aguascalientes realizó su reunión plenaria

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Miles de simpatizantes panistas abarrotaron el Salón de Exposiciones del ForoTrece, donde hoy jueves se llevó a cabo la Reunión Plenaria Estatal.

Durante la Plenaria, a la que acudió el todo el sistema PAN, quedó demostrado que Acción Nacional es un partido unido y solidario, que siempre velará por el bien común dejando a un lado los intereses personales.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Paulo Martínez López, dio unas palabras a la militancia panista y se mostró complacido por la realización de la Plenaria Estatal, asegurando que este ejercicio les permitirá estar más en contacto con la ciudadanía.

El dirigente blanquiazul resaltó que Aguascalientes ha sobrevivido al gran tsunami nacional que significó el arribo de Andrés Manuel a la presidencia de México y que espera que este populismo que ha logrado engañar a los mexicanos no cause daños irreversibles, porque las familias mexicanas no merecen más golpes a la economía, educación y salud.

“Como partido en Aguascalientes hemos logrado que Acción Nacional sea la primera fuerza política, hoy nuestra casa se encuentra de pie, firme, fuerte y motivada, mientras vemos pasar a lo lejos a partidos que están verdaderamente destrozados por falta de liderazgo, por falta de unión y por falta de trabajo”, aseveró.

Martínez López comentó que Acción Nacional se encuentra preparado para enfrentar el proceso electoral 2019, el cual permitirá renovar el poder político de los ayuntamientos mediante una elección democrática y participativa.

Se dijo seguro de que Acción Nacional continuará siendo la única opción de gobierno conservando los principios que lo definen, ya que su ideología no es negociable.

“Queda mucho camino por recorrer y múltiples necesidades por atender; y a pesar del sombrío panorama nacional que tenemos, sigo viendo al PAN como la única opción viable para lograr un auténtico bien común sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones”, aseguró.

Para finalizar, Paulo Martínez comentó que fue un gran honor encabezar el trabajo de Acción Nacional en Aguascalientes por casi cinco años y pidió a los presentes seguir manteniendo en lo más alto al PAN.

Por su parte el presidente del Comité Directivo Municipal, José Juan Sánchez Barba; el coordinador de alcaldes y regidores, Gustavo Tristán; el senador Juan Antonio Martín del Campo, la alcaldesa Tere Jiménez y el gobernador del Estado Martín Orozco, dieron un mensaje a la militancia donde reconocieron el gran trabajo de Paulo Martínez al frente del PAN en Aguascalientes.

En el evento estuvieron presentes el secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN, Ernesto Jiménez Colombo, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores, síndicos y presidentes de los Comités Directivos Municipales.