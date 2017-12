PAN aplaude 1er año de gobierno de MOS, PRI y PRD señalan incumplimiento

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A un año de su toma de posesión, el gobierno de Aguascalientes que encabeza el panista Martín Orozco Sandoval ha quedado a deber en temas básicos como la seguridad y el empleo por lo cual se requieren cambios en las dependencias, según consideran diputados del bloque opositor en el Congreso del Estrado.

Para los legisladores locales, después de 365 días, el actual mandatario ni siquiera ha podido cumplir una de sus promesas. Ironizando en el lema de campaña que fue “de que te cumplo, te cumplo”, pasó a ser “de que te incumplo, te incumplo”.

En contraparte, el PAN declara que el gobierno de Orozco ha ordenado la casa en este primer año de gestión; aunque acepta que ha habido errores de gabinete y pendientes en seguridad.

Hace un año

Martín Orozco asumió la gubernatura de Aguascalientes el 1 de diciembre de 2016, tras una batalla postelectoral después que el PRI impugnó las votaciones. Sin embargo, la queja no prosperó. Con ello, el panista recuperó el cargo para su partido, después de la gestión del priista Carlos Lozano, quien ni siquiera se presentó a la ceremonia de cambio de poderes.

Durante su toma de posesión, Orozco anunció un ferropuertos para hidrocarburos que estaría ubicado en el municipio de Cosío, ubicado en los límites con Zacatecas; un centro de investigación para la industria lechera, además de una red de médicos para consultas las 24 horas del día. También se comprometió a que en los primeros meses del año, habría una transformación de las unidades de servicio público.

Sin embargo, hasta el momento los ofrecimientos han quedado en eso. Inclusive hubo versiones de que el proyecto del ferropuerto en Cosío ya había sido cancelado, según declaraciones que emitió en septiembre el gremio de Gasolineros Unidos del Centro. Aunque poco después el alcalde de Cosío, Juan Manuel Villalpando, dijo que se mantiene en pie.

Alertas rojas

Durante el primer año del gobierno de Orozco, los resultados en materia de seguridad han quedado a deber.

Tan sólo el índice del Semáforo Delictivo ha evidenciado estas carencias. Durante abril, la entidad mostró alerta roja en delitos como robo a casa habitación, negocios y vehículos, además de homicidios.

La tendencia no decreció. Para el mes patrio de septiembre, Aguascalientes ya ocupaba el cuarto sitio en torno a las entidades con mayor incidencia en los asaltos domiciliarios.

Ya pasó el aprendizaje: PRD

Para el perredista Iván Sánchez Nájera, el gobierno panista debe comenzar a dar ya resultados en este segundo año de gestión: “ellos mismos han manifestado que este es el año fuerte de la administración y lo que podemos decir es que ojala estos 12 meses le hayan servido para ordenar la casa”.

– ¿No se le podrá dar otra oportunidad?

– Sería lamentable si después del segundo año no se ven los resultados que debería haber tras un cambio de gestión, pues además ya estamos hablando de la tercera parte del gobierno de seis años y es donde se puede mostrar lo que puede dar.

En torno al gabinete, Sánchez Nájera se pronunció a favor de un relevo en la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Sergio Martínez Castuera, indicando que es uno de los pendientes de Orozco.

Acerca de si el gobernador ha cumplido alguna de sus promesas de campaña, el perredista consideró que se muestran avances en torno a la eliminación de las cuotas escolares, pero que ni siquiera allí hay un cumplimiento tácito.

“Se ha arreglado mucho el gobierno”: PAN

El diputado Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, integrante de la fracción del PAN en el Congreso, da su visto bueno a la actual administración estatal.

“Es un año en que se ha arreglado mucho la administración pública en general de lo que se dejó en la pasada. Un año donde se ha demostrado la capacidad por parte del gobernador”, abundó.

No obstante, el panista reconoció una deuda en el tema de seguridad pública, además que se han producido errores en el gabinete estatal, pero aplaudió los cambios que se anunciaron en las últimas semanas.

“Se adolece en seguridad pública y se están tomando las decisiones pertinentes para arreglar esa situación”, ahondó.

– ¿Seguridad y cuál otro pendiente habría?

– En el tema de salud cambió mucho con la llegada de Sergio Velázquez, donde se vio un realce. Creo que en Sefirecu (Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas) hubo un bajón, pero ahora con Marta Márquez podrán llevarse las actividades como deben ser.

“De que te incumplo, te incumplo”: PRI

La priista Citlali Rodríguez González, quien ha sido crítica con el gobierno de Orozco, enfatizó que el Ejecutivo carece de pretextos para empezar a dar cumplimiento con las promesas a los aguascalentenses.

“Se le ha aprobado el presupuesto de egresos que pedía, su ley de ingresos y ya tiene la reingeniería administrativa, por lo cual no hay absolutamente ningún pretexto. La curva de aprendizaje ya pasó”, recalcó.

Rodríguez González abundó que seguridad se mantiene como el principal pendiente: “incluso los diputados del PAN así lo han reconocido que la demanda más importante es la seguridad. Seguiremos siendo críticos de manera constructiva con la administración, en espera que se vean los resultados para Aguascalientes”.

– ¿Ha cumplido el gobernador alguna promesa?

– Buena pregunta: de que te incumplo, te incumplo. No he visto en un año absolutamente nada, habrá que preguntarle a la sociedad si de todas las promesas ha cumplido alguna, hasta el momento yo no percibo un cumpliendo. Le faltan cinco años y estaremos en espera que así sea.