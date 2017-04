PAN abierto a discutir reducción en número de diputados en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Guillermo Alaniz de León, presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo, se dijo abierto a la posibilidad de discutir una reducción en el número de curules que actualmente es de 27 en el Congreso del Estado.

“Que se pueda trabajar una disminución, podría ser. Tendría que haber un análisis donde no se afectara la representación de las minorías”, indicó el diputado por el Partido Acción Nacional.

El pasado 30 de marzo, el Congreso de Sinaloa aprobó por mayoría una iniciativa presentada por el gobierno de ese estado para reducir el número de diputados locales, el cual bajó de 40 a 30 legisladores.

Entrevistado al respecto, Alaniz de León consideró que el Congreso de Aguascalientes cuenta con un número adecuado en torno a los representantes populares: “pienso que tenemos los suficientes diputados necesarios para el trabajo legislativo”.

No obstante, abrió la puerta para analizar el tema: “te digo, sería en función de no marginar a las minorías que son las que tienen la representación proporcional. En el tema de los diputados de mayoría, no tenemos problema pues va en proporción de la población de los distritos”.

– ¿Se podría legislar a largo plazo?

– De entrada, se requeriría un plazo más largo.

En el Congreso de Aguascalientes, 18 diputados son de mayoría relativa y nueve por representación proporcional.