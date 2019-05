Pagarán impuestos choferes y repartidores de Uber y similares

La Jornada

Ciudad de México.- A partir de junio de este año los conductores y colaboradores de las siete principales plataformas digitales de servicio de transporte y entrega de alimentos tendrán que pagar las contribuciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta ( ISR).

Lo anterior, después de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lograron un acuerdo de colaboración con los representantes de las plataformas digitales de transporte como Uber , Cabify ,Bolt y Beat, así como de las plataformas de servicios de entrega de alimentos a domicilio CornerShop, Rappi, Sin delantal y Uber Eats.

Arturo Herrera , subsecretario de Hacienda hizo un llamado a las plataformas que hasta ahora no se han sumado a esta iniciativa , para que participen de manera conjunta en un diseño de política fiscal que derive en beneficio del país y de los contribuyentes .

El programa de simplificación administrativa no representa carga fiscal nueva o adicional, y su objetivo es facilitar el cumplimiento tributario y que de manera directa las plataformas retengan y enteren al SAT el IVA e ISR causados en las actividades de transporte y entrega de alimentos que se desarrollan a través de la intermediación de plataformas digitales.

Margarita Ríos-Farjat jefa del SAT exhortó a otras plataformas a acercarse de manera voluntaria a la ventanilla del SAT para incluirse en este esquema , facilidad que no será permanente .

Herrera Gutiérrez informó que esta es una primera etapa y ahora se está conversando con otras plataformas con AirBNB, Netflix, Spotify y Facebook, entre otras.

Precisó que las retenciones de ISR oscilarán entre 3 y 9 por ciento y el IVA sería de 8 por ciento .

Ambos funcionarios dijeron que todavía es difícil saber cuánto se va a recaudar pero de acuerdo con el INEGI las plataformas digitales representan el 5 por ciento del PIB, equivalente a 1.25 billones de pesos .

Señalaron que la discusión a nivel global es cómo y cuándo se van a gravar . Las propuestas incluyen establecer un Impuesto Internacional Básico.