Pagará Muniags titulación de universitarios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tere Jiménez presentó el programa “Para llegar más lejos, Apoyo para tu titulación”, el primero de su tipo en la historia del municipio de Aguascalientes y gracias al cual, con una inversión de 15 millones de pesos, 7 mil 500 jóvenes alcanzarán esta meta tan importante en su vida laboral y su preparación profesional.

La Presidenta Municipal reafirmó su compromiso hacia este importante sector de nuestra sociedad y dijo que confía en el potencial de los jóvenes, pues son un orgullo para el Corazón de México.

La alcaldesa de Aguascalientes narró ante jóvenes de distintas universidades, que abarrotaron el Segundo Patio de Palacio Municipal, su experiencia como estudiante, en la que al igual que muchos de ellos tuvo que salir adelante sin ayuda de nadie y trabajar muy duro para pagarse sus estudios, no solo de licenciatura, sino también de posgrado.

Tere Jiménez les hizo saber que en ella tienen siempre a una aliada y que la falta de recursos económicos no debe ser un impedimento para que niños y jóvenes continúen sus estudios; por ello su administración se ha dedicado a impulsar esquemas como becas escolares y de Movilidad, que son una excelente oportunidad para formar generaciones con desarrollo integral y mejores herramientas que les permitirá enfrentar su futuro.

La Directora del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes (IMJUVA), Noemí Herrada Campos, señaló que está comprobado que para el 60 por ciento de los jóvenes que no tiene este documento disminuye la oportunidad de acceder a mejores puestos y salarios, por ello este proyecto que surge en la administración de la alcaldesa Tere Jiménez resulta sumamente importante, pues además permite que los jóvenes sigan siendo promotores de grandes cambios.

Añadió que, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), un promedio de 139 instituciones de educación superior a nivel nacional reportan que solo el 57 por ciento de los estudiantes logra titularse, lo que quiere decir que únicamente 5 de cada 10 alumnos pasantes obtienen una cédula profesional, de ahí la importancia de este programa.

Explicó que la recepción de solicitudes se realizará el 18, 19 y 20 de febrero, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en el Segundo Patio de Palacio Municipal. Los resultados se publicarán el 15 de marzo en el portal de internet del Ayuntamiento: www.ags.gob.mx, así como en redes sociales del IMJUVA y del Municipio. Los apoyos para la titulación correspondientes a 2 mil pesos por estudiante se entregarán en la segunda quincena de marzo.

Los requisitos son los siguientes: estar cursando el último año de la licenciatura; residir en el municipio de Aguascalientes; entregar constancia de estudios 2019; copia de credencial del INE; comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad; y llenar la solicitud de apoyo.

Para mayores informes lo jóvenes pueden llamar al teléfono 9 78 28 46, de 9:00 a 17:00 horas, y a la línea 072.

En su discurso, el Rector de la Universidad La Concordia, Campus Fórum Internacional, Iván Castorena Calvillo, destacó lo acertado que es este programa que implementó Tere Jiménez y que además marca un precedente, ya que invertir en nuestra juventud es una excelente decisión, pues ellos y ellas elevarán la competitividad de Aguascalientes.

Marcela Acuña Varela, estudiante de la carrera de Agronegocios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dijo sentirse muy contenta por esta gran oportunidad que la alcaldesa Tere Jiménez les está ofreciendo a miles de jóvenes como ella. Reconoció la visión de nuestra Presidenta Municipal de pensar en el futuro de las y los jóvenes.