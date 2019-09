Padres olvidan a su menor hija en la escuela

Redacción

Jesús María, Ags.-En el municipio de Jesús María, Policías Estatales y de dicha cabecera municipal auxiliaron a una menor de 6 años que se encontraba en el plantel escolar después de la hora de salida, toda vez que sus familiares no pasaron a recogerla.

Con apoyo de los directivos de la escuela, la niña fue trasladada al domicilio de su abuela materna y minutos después, se logró conocer que su progenitora se había quedado dormida, motivo por el cual no pasó por ella a la escuela.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y policías municipales de Jesús María, recibieron el reporte de que en la primaria Leona Vicario ubicada en la colonia Solidaridad era requerida su intervención, debido a que se encontraba una menor por la cual no habían pasado sus padres.

Inmediatamente los uniformados se trasladaron al punto referido, en donde se entrevistaron con el director de la escuela primara, el cual solicitó su apoyo para localizar a los padres de una alumna de nombre Janethe, quien ya había pasado bastante tiempo desde la hora de la salida y no llegaban recogerla.

Los oficiales, acompañados de una de las maestras, trasladaron a la menor al domicilio de su abuela materna en donde la señora Graciela de 55 años de edad la recibió, agradeciendo la intervención de las autoridades e inmediatamente se comunicó que su hija para ver que ocurría.

Fue así que se conoció, que Norma de 28 años de edad, la progenitora de la menor, no acudió a recogerla debido a que se quedó dormida. Finalmente la menor fue entregada a su abuela materna y canalizado el caso al área de trabajo social