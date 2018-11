Padres de familia cierran secundaria de Rincón de Romos por transas en mesa directiva

Redacción

Rincón de Romos, Ags.- Este jueves padres de familia de la Escuela Secundaria General “Mariano Escobedo” del municipio de Rincón de Romos tomaron el plantel debido a que la anterior presidenta de la Mesa Directiva de Padres de Familia, Ma. De Lourdes Hernández no ha regresado más de 132 mil pesos de cuotas escolares.

Los quejosos se aprontaron cerca de las 8:00 horas a las afueras del plantel y determinaron cerrarlo hasta que no se entregue el dinero, argumentan que el dinero que se les pide como “cuota voluntaria” es para el beneficio del plantel y alumnos, sin embargo, hasta el momento esta persona solo argumenta que ya no los tiene, pero no les justifica en qué se gastó el dinero, situación que no dejarán pasar los paterfamilias.

Esta escuela está ubicada en la Delegación de San Jacinto perteneciente a este municipio y es del turno matutino y tanto el director del plantel como la actual presidenta de padres de familia están a la espera de que Ma. De Lourdes Hernández regrese el dinero ya que es un recurso que debe ser exclusivamente para uso de la secundaria y no para otros fines.

El adeudo total es de 132 mil 713 pesos, cantidad que debe ser devuelta al plantel para que hagan las mejoras que se necesitan ya que “de por sí, los padres no están conformes con pagar esta cuota y ahora resulta que no les quieren regresar dinero que sobró de la administración anterior.

La mesa directiva está integrada por 217 padres de familia.